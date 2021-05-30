Зарубежные блогеры побывали в Агдамском драматическом театре (ФОТО)

АГДАМ /Trend/ - Продолжается визит зарубежных блогеров в город Агдам.

Как сообщает Карабахское бюро Trend, блогеры из 8 стран посетили Агдамский драматический театр и ознакомились с его разрушенным зданием.

Отметим, что сегодня начался визит зарубежных блогеров, находящихся в Азербайджане в рамках проекта Show Me Azerbaijan, в освобожденный от оккупации город Агдам.

(Редактор: Надир Насиров)