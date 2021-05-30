Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с Генеральным прокурором Верховного суда Турции (версия 2)

БАКУ /Trend/ - 30 мая Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с Генеральным прокурором Верховного суда Турции Бекиром Шахином.

Как сообщает Trend, Генеральный прокурор Верховного суда Бекир Шахин передал главе нашего государства приветствия Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Президент Ильхам Алиев выразил признательность за приветствия главы Турецкого государства, попросил передать его приветствия Президенту Турции.

На встрече подчеркивалось успешное развитие дружественных и братских отношений между Азербайджаном и Турцией во всех сферах, отмечалось значение сотрудничества между органами прокуратуры двух стран с точки зрения развития этих отношений.

В ходе беседы был затронут опыт Турции в этой сфере, шла речь о реформах в сфере прокуратуры в Азербайджане.

На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества.