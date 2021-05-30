Неприятно видеть масштабы разрушений в Агдаме – американский влогер

БАКУ /Trend/ - Безусловно, неприятно видеть масштабы разрушений в азербайджанском городе Агдам, освобожденном от армянской оккупации, сказал американский влогер Даг Барнард, передает Trend.

Об этом Барнард заявил 30 мая во время визита зарубежных блогеров в азербайджанский город Агдам, освобожденный от армянской оккупации, в рамках проекта «Покажи мне Азербайджан».

Он отметил, что это большая честь находиться сегодня здесь, исследуя освобожденные азербайджанские земли.

«Видеть эти разрушения вызывает очень сильные эмоции. Но я считаю, что самая важная эмоция, которую вызывает данная картина – это чувство надежды и обновления», – сказал он.

Он добавил, что когда блогеры поднялись на крышу Агдамской мечети, перед ними открылся панорамный вид на город, и было неприятно видеть масштабы разрушений.

«Но я надеюсь, что он будет восстановлен, и действительно приятно видеть, что реконструкция уже началась. Поэтому после того, как реконструкция будет завершена, я буду очень рад вернуться сюда и увидеть результаты», – сказал Барнард.

(Редактор: Надир Насиров)