В Азербайджане состоялось мероприятие, приуроченное к годовщине создания воинской части (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По случаю годовщины создания Н-ской воинской части Министерства обороны Азербайджана было проведено мероприятие, передает Trend со ссылкой на военное ведомство.

Вначале минутой молчания была почтена память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, павших за независимость и территориальную целостность нашей страны. После исполнения Государственного гимна личному составу части были переданы поздравления министра обороны.

Выступившие на мероприятии поведали об истории создания воинской части, ее боевом пути и стоящих перед ней обязанностях.

Особо было подчеркнуто, что работа, начатая великим лидером Гейдаром Алиевым в области формирования и развития армии, ныне успешно продолжается Президентом страны, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым.

Военнослужащие воинской части, отличившиеся образцовой службой и высокой дисциплиной, были награждены почетными грамотами и ценными подарками.

(Редактор: Надир Насиров)