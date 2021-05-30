Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром транспорта и инфраструктуры Турции (версия 2)

БАКУ /Trend/ - 30 мая Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром транспорта и инфраструктуры Турции Адилем Караисмаилоглу.

Как сообщает Trend, поприветствовав турецкую делегацию, Президент Ильхам Алиев сказал:

- Добро пожаловать. Рад видеть вас. Уверен, что ваш визит пройдёт успешно. Много вопросов для обсуждения. Действительно, транспортная сфера всегда была в первых рядах в нашей повестке дня. После Второй Карабахской войны значение этого еще возросло. Ведь наряду с проектами, осуществляемыми нами в прежние годы, теперь на столе уже и новые проекты. У нас очень крепкая история сотрудничества. Конечно, среди них особое значение имеет совместное строительство железной дороги Баку - Тбилиси-Карс. Это, как известно, значимая часть коридора Восток-Запад. В последние годы объем транспортировки грузов по этому коридору ещё более увеличивается.

Однако после Второй Карабахской войны мы работаем над новым коридором - Зангезурским коридором. Его название уже закреплено на международной плоскости как Зангезурский коридор. И это обеспечит новую связь между Турцией и Азербайджаном.

Как известно, на первом этапе после войны Армения выразила протест в связи с этим вопросом. Однако в последнее время мне предоставляется информация о том, что армянская сторона уже правильно анализирует вопросы, связанные с неизбежностью этого коридора. Как известно, сейчас проводятся обсуждения в трехсторонних рамках. Этот вопрос обсуждается в рамках рабочей группы на уровне заместителей премьер-министров Азербайджана, России, Армении, и есть хорошие результаты.

Мы уже дали старт прокладке железной дороги на освобожденных территориях от Горадиза до границы с Арменией. Уверен, что в ближайшие два, может, два с половиной года, эта железная дорога будет полностью сдана в эксплуатацию.

Большая часть Нахчыванской железной дороги в действии, будет построена и недостающая часть, даны все инструкции. На территории Армении должна быть построена значимая часть Зангезурского коридора. Таким образом, будет открыт новый коридор, и эта связь между Азербайджаном и Турцией станет наиболее прочной.

Есть и другие вопросы. Те, которые вы обсудите с вашим коллегой. В целом могу сказать, что эта сфера имеет очень большое значение как для Турции, так и для Азербайджана, связывает наши народы друг с другом. Уверен, что в рамках визита будут обсуждены все вопросы повестки дня, приняты решения. Ещё раз добро пожаловать.

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Министр Адиль Караисмаилоглу сказал: Благодарю. Спасибо. Еще раз благодарю за то, что приняли нас. Мы также передаем Вам приветствия нашего уважаемого Президента.

Вчера мы были вместе на открытии башни Чамлыджа. Знаете, на башне Чамлыджа развевался флаг Азербайджана. Это было прекрасно, в Турции, во всем мире вызвало большую симпатию. Наш дорогой, дружеский Азербайджан всегда наш брат, наша родина. Мы всегда считаем Ваши успехи нашими успехами. Иншаллах, и впредь с такими лидерами, как наш Президент и Ваше превосходительство, донесем до всего мира наши голоса.

Наши братья приезжали к нам, мы обсудили проекты. Иншаллах, таким образом и по Вашим указаниям мы один за другим осуществили все наши проекты. Завтра поедем на строительные площадки и проверим работу наших бизнесменов, дадим поручения по ускорению и правильному выполнению работы. Иншаллах, наше единство будет вечным.

Мы тоже работаем над вопросом железной дороги, проинформировали и нашего Президента. В частности, мы завершили наши проекты между Нахчываном и Карсом, между Карс - Аралык-Дилуджу. Иншаллах, подготовим их в виде программы и вместе осуществим строительство этой железной дороги - нового коридора по территории Нахчывана.

Проведём собрания с нашими друзьями. Дела наших братьев - наши дела. Иншаллах, плечом к плечу осуществим прекрасную работу.

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Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приветствия Реджепа Тайипа Эрдогана, попросил передать его приветствия Президенту Турции.

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Затем министр Адиль Караисмаилоглу преподнёс Президенту Ильхаму Алиеву в качестве подарка саблю.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо. Это кинжал мира.

Министр Адиль Караисмаилоглу: Конечно, нужен и для мира.

Президент Ильхам Алиев: Это нужно.

Министр Адиль Караисмаилоглу: Увидев это, наступает и мир.