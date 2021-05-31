В Агдаме создается промышленный парк – Указ (версия 2)

(первая версия опубликована 28 мая в 13:31)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 мая подписал указ о создании Агдамского промышленного парка.

Согласно указу, Агдамский промышленный парк – территория, имеющая необходимую инфраструктуру и управленческие структуры для осуществления предпринимательской деятельности, используемая для производства, переработки (вторичной переработки) и продажи конкурентоспособной продукции, а также оказания услуг в промышленной сфере путем внедрения современных технологий, помогающая эффективной деятельности и развитию предпринимателей. Меры по организации, управлению и развитию деятельности Агдамского промышленного парка осуществляет Агентство по развитию экономических зон (далее – Агентство) при министерстве экономики Азербайджана.

С целью организации деятельности Агдамского промышленного парка и создания на его территории инфраструктуры (электроэнергия и отопление, газ, вода, канализация, связь, транспорт, пожарная охрана, объекты производственного назначения, административные, социальные и другие инфраструктурные объекты) за счет средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2021 год на реконструкцию и восстановление освобожденных от оккупации территорий министерству экономики выделены первоначально 500 тысяч манатов.

Кабмину поручено в двухмесячный срок обеспечить передачу в постоянное пользование Агентства с правом передачи в аренду земельного участка площадью 190 гектаров вблизи освобожденного от оккупации города Агдам для деятельности Агдамского промышленного парка и проинформировать Президента Азербайджана; решить другие вопросы, вытекающие из этого указа.

Министерству экономики поручено оказать помощь Агентству для создания инфраструктуры (электроэнергия и отопление, газ, вода, канализация, связь, транспорт, пожарная охрана, объекты производственного назначения, административные, социальные и другие инфраструктурные объекты) на территории Агдамского промышленного парка, других услуг для организации, поддержки и эффективного осуществления предпринимательской деятельности на этой территории; обеспечить определение приоритетных направлений по производимой и перерабатываемой (вторичная переработка) промышленной продукции, оказываемым услугам и другой деятельности в Агдамском промышленном парке; решить другие вопросы, вытекающие из этого указа.

Надлежащим государственным органам (структурам) поручено обеспечение в соответствии с направлениями деятельности оказания необходимой помощи министерству экономики в связи с созданием и осуществлением эффективной деятельности Агдамского промышленного парка, в том числе помощи по расчистке территории от мин, неразорвавшихся боеприпасов, устройств, содержащих взрывчатые вещества, и других взрывающихся осколков, а также в связи с созданием инфраструктуры, предусмотренной п. 5.1 данного указа.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в этом указе.