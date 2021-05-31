Ситуация на госгранице с Арменией полностью контролируется подразделениями Госпогранслужбы Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Ситуация на госгранице с Арменией полностью контролируется подразделениями Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана, передает в понедельник Trend со ссылкой на ГПС.

Как говорится в сообщении службы, в некоторых социальных сетях распространяются утверждения о якобы нейтрализации на границе с Арменией, на территории Зангиланского района диверсионной группы вооруженных сил Армении, пытавшейся проникнуть на территорию Азербайджана, а также о задержании двух членов этой группы.

"Эта информация не соответствует действительности. Ситуация на государственной границе с Арменией находится под полным контролем подразделений ГПС Азербайджана", - отмечается в сообщении.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)