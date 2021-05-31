Командованию воинских частей на освобожденных территориях Азербайджана поручено решительно пресекать провокации армянской стороны - министр

БАКУ / Trend/ - Командованию воинских частей, дислоцированных на освобожденных территориях Азербайджана, поручено предпринимать решительные шаги и незамедлительные меры по пресечению провокаций армянской стороны.

Об этом на сегодняшнем служебном совещании сказал министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

В совещании приняли участие заместители министра обороны, командующие видами войск, начальники главных управлений, управлений и служб министерства. К работе совещания посредством видеосвязи были также привлечены командиры объединений и соединений, дислоцированных на освобожденных территориях, и другие должностные лица.

Генерал-полковник Гасанов проанализировал обстановку, сложившуюся в последние дни в результате провокаций вооруженных сил Армении на Кельбаджарском и Лачинском участках армяно-азербайджанской государственной границы. Министр довел до участников совещания задачи и поручения, поставленные Президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым в связи с оперативной обстановкой.

"Особо отметив вопросы, связанные с организацией служебно-боевой деятельности, министр обороны поручил командованию воинских частей, дислоцированных на освобожденных территориях, предпринять решительные шаги и незамедлительные меры по пресечению провокаций противника", - говорится в сообщении.

(Текст: Кямаля Сеидова)