Министры транспорта Азербайджана и Турции ознакомились с проектом строительства дороги Ахмедбейли-Горадиз-Миндживан-Агбенд (ФОТО)

ФИЗУЛИ /Trend/ - Глава турецкой компании Kalyon Мехмед Кальонджу ознакомил министра транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашада Набиева и министра транспорта и инфраструктуры Турции Адиля Караисмаилоглу с проектом строительства автомобильной дороги Ахмедбейли-Горадиз-Миндживан-Агбенд, сообщает в понедельник Trend.

Отметим, что в рамках визита в Физулинский район министры ознакомились с проводимыми и планируемыми работами по проекту строительства железной дороги Горадиз-Агбенд, автомобильных дорог Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд и Ахмедбейли-Физули-Шуша, а также по проекту международного аэропорта Физули.

Напомним, что 31 мая начался визит министра транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашада Набиева и министра транспорта и инфраструктуры Турции Адиля Караисмаилоглу на освобождённые территории Азербайджана.

Стороны посетили Физулинский и Ходжавендский районы с целью ознакомления на местах с инфраструктурными проектами, реализация которых началась на освобожденных территориях.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)