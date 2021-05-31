Выделены средства на бурение субартезианских скважин в Агдамском и Тертерском районах - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 31 мая подписал распоряжение о дополнительных мерах по улучшению орошения посевных площадей и удовлетворению потребностей населения в питьевой воде в Агдамском и Тертерском районах.

В соответствии с распоряжением, в целях проектирования и бурения 20 субартезианских скважин для улучшения орошения посевных площадей и используемых для посева приусадебных земельных участков в 18 населенных пунктах Агдамского и Тертерского районов с численностью населения 25 950 человек, а также удовлетворения потребностей населения в питьевой воде из суммы, указанной в подпункте 1.8.8 "Распределение средств, предусмотренных в госбюджете Азербайджана на 2021 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", ОАО "Мелиорация и водное хозяйство" выделяется 1,4 миллиона манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении, а Кабмину - решить вытекающие из него вопросы.