МИД Азербайджана ответил на заявление МГ ОБСЕ

БАКУ /Trend/ - Глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева ответила на заявление сопредседателей Минской группы (МГ) ОБСЕ от 28 мая 2021 года, передает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства.

«Наша позиция по вопросам, упомянутым в заявлении сопредседателей, в том числе по недавней напряженности на азербайджано-армянской границе, попытке армянской диверсионной группы совершить террористический акт с проникновением на территорию Азербайджана, процессу делимитации и демаркации, а также обеспечению гуманитарного доступа в регион, неоднократно излагалась в официальных заявлениях.

Азербайджан мобилизовал все усилия для восстановления освобожденных территорий, обеспечения мирного сосуществования людей на этих землях и принимает соответствующие меры. На основе принципов международного права осуществляется сотрудничество с международными гуманитарными организациями, в том числе были предприняты соответствующие шаги по оказанию гуманитарной помощи людям, пострадавшим от войны в Карабахе.

В связи с шестью задержанными армянскими военнослужащими, к которым имеется отсылка в заявлении сопредседателей, напоминаем, что эти армянские военнослужащие были задержаны при совершении провокации, направленной на минирование дорог. Отказ Армении предоставить информацию о местонахождении мин, в то время как противопехотные мины, заложенные Арменией на освобожденных территориях Азербайджана, ежедневно представляют угрозу для жизни людей, и более того, попытка установить новые мины не влезают ни в какие рамки. Таким образом, прежде чем предлагать обмен задержанных по принципу "всех на всех", сопредседатели должны, по крайней мере, обратить внимание на причины их задержания и призвать провокаторов воздерживаться от такой деятельности.

Мы неоднократно заявляли, что поддерживаем урегулирование пограничной напряженности путем переговоров, а также призывы международного сообщества к демаркации и делимитации границы между двумя странами. Как известно, Азербайджан поддержал недавнее предложение о создании трехсторонней комиссии по делимитации и демаркации границы между Азербайджаном и Арменией.

Нормализовать межгосударственные отношения, приступить к демаркации и делимитации границ и, наконец, заложить прочную основу для мирного сосуществования можно только на основе строгого соблюдения норм международного права о суверенитете, территориальной целостности и неприкосновенности границ.

Страны-сопредседатели, в свою очередь, могут способствовать миру и развитию в регионе, поддерживая выполнение трехсторонних заявлений», – сказала Лейла Абдуллаева.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)