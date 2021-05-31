Президент Ильхам Алиев: В результате принятых в Азербайджане детальных мер карантинный режим был постепенно смягчен

БАКУ/Trend/ - В результате принятых в Азербайджане детальных мер карантинный режим был постепенно смягчен.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в своем выступлении в видеоформате на церемонии закрытия 74-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, высшего руководящего органа Всемирной организации здравоохранения, посвященной теме «Покончить с пандемией и предупредить следующую: построим сообща более здоровый, безопасный и справедливый мир!»

«В первую очередь, хочу выразить признательность за приглашение выступить на 74-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, проходящей в крайне сложный период для глобальной повестки дня здравоохранения в связи с пандемией COVID-19.

Азербайджан поддерживает ведущую роль и усилия Всемирной организации здравоохранения, связанные с управлением в области глобального здравоохранения, включая координацию глобальной борьбы с пандемией.

С самых первых дней пандемии в Азербайджане были приняты практические меры по минимизации негативного влияния COVID-19 на население и сохранению ситуации под контролем. В короткий срок были построены 13 модульных и 1 постоянная больницы. Общее количество больничных коек, выделенных для лечения больных COVID в стране, превышает 10 тысяч.

Наряду с этим, в целях поддержки граждан страны и субъектов предпринимательства, подвергшихся негативному влиянию COVID, представлен пакет социально-экономического поощрения в объеме почти 2 миллиардов долларов США.

В результате принятых в нашей стране детальных мер карантинный режим был постепенно смягчен»,- сказал глава государства.