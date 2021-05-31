Президент Ильхам Алиев: На сегодняшний день в Азербайджане использованы 2 миллиона доз вакцин

БАКУ/Trend/ - На сегодняшний день в Азербайджане использованы 2 миллиона доз вакцин.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в своем выступлении в видеоформате на церемонии закрытия 74-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, высшего руководящего органа Всемирной организации здравоохранения, посвященной теме «Покончить с пандемией и предупредить следующую: построим сообща более здоровый, безопасный и справедливый мир!»

«С середины января текущего года мы приступили к кампании вакцинации, и на сегодняшний день использованы 2 миллиона доз вакцин, из которых 99,94 процента – «Sinovaс», остальные «АstraZeneca» и «Спутник». Эта цифра охватывает 20 процентов нашего населения. Все граждане в возрасте старше 18 лет могут добровольно вакцинироваться. Вакцинированным выдаются паспорта COVID-19.

Мы приветствуем объявление 2021 года «Годом медицинских работников».

Азербайджан очень эффективно сотрудничает со Всемирной организацией здравоохранения. В прошлом году Всемирная организация здравоохранения назвала Азербайджан образцовой страной в области борьбы с пандемией», - сказал глава государства.