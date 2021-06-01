Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Желаю каждому ребенку на Земле крепкого здоровья, любви, радости, добра, беззаботного детства и счастливой жизни! (ФОТО)
БАКУ/Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией в связи с Международным днем защиты детей - 1 Июня.
Как сообщает Trend, в публикации говорится:
«Сегодня – 1 Июня – Международный день защиты детей. Искренне поздравляю всех детей по случаю этого светлого, прекрасного дня! Желаю каждому ребенку на Земле крепкого здоровья, любви, радости, добра, беззаботного детства и счастливой жизни! Пусть Всевышний оберегает детей от всех бед и невзгод!»
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