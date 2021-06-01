Франция намерена сделать все, чтобы добиться развития диалога между Баку и Ереваном – Макрон
БАКУ /Trend/ - Франция будет содействовать восстановлению мира и развитию диалога между Арменией и Азербайджаном. Об этом заявил во вторник президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече с и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном в Париже, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"В качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ вместе с Россией и США Франция намерена сделать все, чтобы добиться деэскалации и восстановления диалога, в том числе прямого, между сторонами", - сказал Макрон.
Он подчеркнул, что, "в связи с недавними событиями на границе ее делимитация должна осуществляться только путем переговоров и без применения силы".
Президент также заявил о важности сохранения объектов культурного наследия в Нагорном Карабахе.
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