Сопредседатели МГ ОБСЕ могли бы в ближайшее время посетить границу Азербайджана и Армении – постпред РФ

БАКУ/Trend/ - Сопредседатели Минской группы ОБСЕ могли бы в ближайшее время договориться о возможности визита на границу Азербайджана и Армении. Как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом в среду заявил на пресс-конференции в режиме онлайн постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

«Очень важно, чтобы сопредседателям [Минской группы ОБСЕ] все же удалось в ближайшее время попасть в регион и на месте определить ситуацию, поговорить со сторонами уже на месте. Это очень важно. Думаю, что такие возможности могли бы открыться в самое ближайшее время», – сказал он.

Напомним, что 27 мая, около 03:00, армянские диверсионные группы пересекли государственную границу Азербайджана и попытались осуществить минирование азербайджанских территорий и другие провокационные действия.

Согласно предварительной информации, две диверсионно-разведывательные группы пересекли госграницу Азербайджана в двух направлениях. Одна состояла из девяти, а другая – из 15 военных. Передвижение диверсионно-разведывательных групп было взято под контроль. Азербайджанская армия незамедлительно приняла оперативные меры против обеих групп, когда армянские военные минировали пути снабжения и другие дороги на территории Азербайджана.

В результате были разоружены и задержаны четверо армянских военных, в том числе один офицер, из первой диверсионно-разведывательной группы и двое военных из другой – всего шесть человек.

Географические координаты территории, на которой были задержаны армянские диверсанты, – 40 градусов 9 минут 6 секунд северной широты и 45 градусов 58 минут 7 секунд восточной долготы (N 40°09′06″; E 45°58′07″). Остальные армянские военные спешно покинули территорию Азербайджана.

(Редактор: Надир Насиров)