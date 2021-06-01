Завершилось следствие в отношении членов армянских вооруженных формирований, совершивших террористические действия на территории Азербайджана (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Генеральная прокуратура и Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана распространили совместную информацию.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на сайт СГБ, в информации подчеркивается, что завершилось предварительное следствие по уголовному делу в отношении членов армянских вооруженных формирований, совершивших террористическо-подрывные и другие преступные действия на территории страны.

«Завершено предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному в Главном следственном управлении Службы государственной безопасности в отношении обезоруженных в результате антитеррористической операции Службы государственной безопасности 13 декабря 2020 года членов армянских вооруженных формирований, которые после объявления о прекращении огня, оговоренного подписанным Азербайджаном, Россией и Арменией 10 ноября 2020 года трехсторонним заявлением, незаконно и тайно проникнув на территорию Азербайджана, заняли позицию в лесном массиве в северо-западной части поселка Гадрут Ходжавендского района и совершили террористические, подрывные и другие преступные действия против военнослужащих и мирных жителей Азербайджана.

Проведенным следствием было установлено, что группа граждан Армении, незаконно приобретя оружие, комплектующие детали к нему, боеприпасы, взрывчатые вещества и устройства, создали непредусмотренные законодательством вооруженные формирования. Члены этих вооруженных формирований 26-27 ноября 2020 года незаконно пересекли государственную границу Азербайджана в виде организованной группы, заняли боевые позиции в лесной и другой местностях в северо-западной части поселка Гадрут Ходжавендского района, за период до 13 декабря совершили нападения на предприятия, учреждения и организации, либо на отдельных лиц, организовали взрывы, пожары или другие действия (террористические акты), представляющие угрозу жизни и здоровью людей, способные причинить значительный имущественный ущерб или привести к другим общественно опасным последствиям, с целью нарушения общественной безопасности, сеяния паники среди населения или оказания воздействия на принятие решений органами государственной власти Азербайджана или международными организациями.

Следствие по уголовному делу, возбужденному в связи с вышеуказанными фактами в отношении членов незаконного вооруженного формирования Авакяна Грача Арзумановича, Серобяна Гегама Самвеловича и других, в целом 14 лиц, по статьям 214.2.1, 214.2.3 (терроризм, совершенный группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным объединением (преступной организацией) с применением огнестрельного оружия и предметов, используемых в качестве оружия), 228.3 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенные организованной группой), 279.2 (нападение на предприятия, учреждения, организации либо на отдельных лиц в составе непредусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана группой лиц по предварительному сговору или организованной группой) УК Азербайджана было завершено и вместе с обвинительным заключением, утвержденным заместителем Генерального прокурора Азербайджана, было направлено для рассмотрения в суд.

Предварительное следствие по уголовному делу в отношении других обвиняемых членов вышеуказанного вооруженного формирования завершено, осуществляется ознакомление с материалами дела», – говорится в информации.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)