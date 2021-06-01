Генсек ООН поздравил Президента Ильхама Алиева (версия 2)
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БАКУ /Trend/ - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю национального праздника – Дня Республики.
Как передает во вторник Trend, в письме говорится:
«Ваше Превосходительство.
Хотел бы передать азербайджанскому народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника – Дня Республики.
Господин Президент, в эти тяжелые времена мы еще раз вспоминаем значимый вклад каждой страны в сохранение здоровья людей в мире. В период, когда мы вместе работам над тем, чтобы победить пандемию COVID-19, нам необходимо правильно вести восстановительную деятельность с целью создания более выносливого, устойчивого и справедливого общества. Мы должны предпринимать смелые шаги в связи с вопросом изменения климата и наращивать усилия для достижения Целей устойчивого развития ООН.
В то время, когда Вы отмечаете День Республики, я опираюсь на поддержку Вашей страны в дальнейшем укреплении Организации Объединенных Наций, построении лучшего и более спокойного мира для всех.
Ваше превосходительство, прошу Вас принять мое высочайшее почтение».