Мы не видим какой-либо роли Франции в достижении прекращения огня в регионе – МИД Азербайджана
БАКУ /Trend/- Прежде всего, мы хотели бы подчеркнуть, что прекращение огня в регионе обеспечивается на основе совместного заявления, подписанного лидерами Азербайджана, Армении и России 10 ноября 2020 года. Временно дислоцированные в Азербайджане российские миротворческие силы выполняют миссию по обеспечению прекращения огня. Мы не видим какой-либо роли Франции в этом вопросе.
Как передает Trend, об этом сообщила руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя высказывания президента Франции Эмануэля Макрона на совместном брифинге с премьер-министром Армении.
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