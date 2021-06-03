Фонд культуры России и представительство Фонда Гейдара Алиева в РФ организовали праздничное мероприятие для детей (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Фонд культуры России и представительство Фонда Гейдара Алиева в РФ организовали праздничное мероприятие в Международный день защиты детей.

Как сообщает Trend, в Международный день защиты детей в Российском Фонде культуры (РФК) в Москве прошел детский праздник-путешествие «Мы едем, едем, едем… Ура - каникулы!». Праздник состоялся в рамках проекта РФК «Сегодня - дети, завтра – народ» в сотрудничестве с представительством Фонда Гейдара Алиева в России при участии киностудии «Лестница», Центра военно-патриотического воспитания ВКС «Юнармия», школы-студии «Детикино», Московского музыкального кадетского корпуса.

Как рассказала руководитель гуманитарных программ представительства Фонда Гейдара Алиева в РФ, доктор философских наук Тамилла Ахмедова, уже 71 год первый день календарного лета в мире отмечается как День защиты детей. «Этот праздник напоминает нам, что у наших маленьких обитателей есть право на жизнь, на образование, на защиту. Словом, на счастье! Сегодняшние дети – это те, кто завтра будет решать судьбы стран, планеты, всего человечества! Наша встреча проходит под девизом «Сегодня – дети, завтра – народ!». Сегодняшний мир принадлежит взрослым. И хорошо, что есть этот день, когда мы можем, отложив все свои проблемы, обратиться к самой главной нашей задаче – слушать и слышать наших детей. Ведь мы должны оставить им в наследство Землю. Дети – завтрашний день нашей планеты», - сказала Т.Ахмедова.

Она подчеркнула, что проблемы детей никогда не остаются без внимания Фонда Гейдара Алиева, это одно из главных направлений деятельности фонда под руководством Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой. «Вице-президент Фонда и глава его российского представительства Лейла ханым Алиева неизменно поддерживает любые проекты во всех странах, призванные помочь детям, сделать их жизнь ярче и счастливее. Искренне надеемся, что это первое, но далеко не последнее совместное начинание Российского фонда культуры и представительства Фонда Гейдара Алиева, - сказала Тамилла Ахмедова. - Россия и Азербайджан всегда были и остаются добрыми соседями и партнерами в политике, экономике, науке, культуре. Отрадно, что дети наших стран и народов растут под надежной защитой государства и общества, в атмосфере взаимоуважения друг к другу. Самые крепкие и самые искренние отношения в дружбе завязываются именно в детстве. И если мы говорим: «Сегодня – дети, завтра – народ», то вполне справедливо будет отметить: «Сегодня – детская дружба, завтра – дружба между народами».

Продюсер творческого объединения «Кинолестница» Нина Комарова акцентировала внимание на том, что для организации мероприятия объединились Российский фонд культуры имени Сергея Михалкова и представительство азербайджанского Фонда Гейдара Алиева в Москве: «Этим мероприятием мы ознаменовываем знакомство и дальнейшее плодотворное сотрудничество. Сегодня мы увидели, как талантливы ребята. Особенно нас потряс ученик московской музыкальной школы имени Кара Караева, пианист Елисей, которого пригласило представительство Фонда Гейдара Алиева».

Гостями Российского фонда культуры 1 июня стали ребята 7-12 лет. Организаторы подготовили для ребят праздничное путешествие на «Поезде друзей», музыкальные номера в исполнении юных талантов.