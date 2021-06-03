В моргах Армении нет тел азербайджанских военнослужащих - совместное заявление Генпрокуратуры и СГБ (версия 2)

(первая версия в 12:29)

БАКУ /Trend/ - В моргах Армении нет тел азербайджанских военнослужащих.

Об этом говорится в совместном сообщении Генеральной прокуратуры и Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана, передает в четверг Trend.

Второго июня в армянской прессе появились не соответствующие действительности утверждения о том, что некоторые тела в моргах Армении могут принадлежать азербайджанским военнослужащим, говорится в сообщении.

«В связи с этим заявляем, что среди неопознанных тел в моргах при минздраве Армении нет принадлежащих военнослужащим ВС Азербайджана. Так, судебно-генетической экспертизой (тест ДНК), назначенной правоохранительными органами Армении, было установлено, что это трупы армянских военнослужащих», - говорится в сообщении.