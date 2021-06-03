В Агдаме заново отстраиваются разрушенные армянами дома - Trend TV

АГДАМ /Trend/ - В нескольких селах Агдамского района Азербайджана завершаются работы по строительству, ремонту и восстановлению домов, разрушенных в результате артиллерийских обстрелов Армении во время 44-дневной Отечественной войны.

После войны на территории района было отремонтировано много разрушенных домов, государство полностью компенсировало ущерб, нанесенный гражданам в результате армянских обстрелов.

Десятки разрушенных армянской артиллерией домов были отстроены заново.

Съемочная группа Карабахского бюро Trend побывала в селе Чеменли Агдамского района, понаблюдала за ходом ремонтно-строительных работ. Местные жители выразили особую признательность Азербайджанскому государству за внимание и заботу о них. По их словам, они постоянно чувствовали поддержку государства как во время, так и после войны.

Мухтар Шахбазов, дом которого был поврежден во время войны, подчеркнул, что строящиеся сегодня в селе здания гораздо лучше и современнее старых.

«Дома в селе были обветшавшими. Теперь у меня есть новый большой дом со всеми удобствами. В нем много комнат. Выражаю глубокую признательность за это руководству страны. Государство поддержало нас в трудные дни, построило дома», - сказал Шахбазов.

Как рассказала местная жительница Фильяз Бабирова, в первые дни войны армяне подвергли село Чеменли артиллерийскому обстрелу.

«Мой дом был полностью разрушен. Мы с первых дней чувствовали поддержку государства. Наш дом построен заново, и на днях я туда перееду. Выражаю огромную благодарность Президенту Ильхаму Алиеву и Первой леди Мехрибан Алиевой, которые еще раз доказали, что они вместе со своим народом», - сказала Бабирова.

Представляем вниманию читателей видеорепортаж из сел Агдамского района.

(Автор: Аслан Мамедли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)