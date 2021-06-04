Из числа подорвавшихся на мине в Кельбаджаре погибли три, ранены 4 человека – совместное сообщение МВД и Генпрокуратуры (версия 3)

(первая версия опубликована в 13:33)

БАКУ /Trend/ - Из числа подорвавшихся на мине в Кельбаджаре погибли три и ранены четыре человека.

Об этом говорится в совместном сообщении Генеральной прокуратуры и МВД Азербайджана, передает в пятницу Trend.

"Минирование армянскими ВС азербайджанских территорий в грубое нарушение норм и принципов международного права, в том числе требований Женевской конвенции от 1949 года, представляет собой продолжение преступных действий против граждан Азербайджана.

Так, 4 июня 2021 года около 11 часов автомобиль с сотрудниками телевизионных каналов и новостных агентств, командированных в Кельбаджарский район для исполнения служебных обязанностей, подорвался на противотанковой мине в направлении села Сусузлуг Кельбаджарского района. В результате погибли три человека - оператор телеканала Az TV Сирадж Абышов, сотрудник информационного агентства «АЗЕРТАДЖ» Магеррам Ибрагимов, зампредставителя ИВ Кельбаджарского района по административно-территориальному округу села Сусузлуг Ариф Алиев. 4 человека получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы", - говорится в сообщении.

Согласно информации, сотрудниками прокуратуры и полиции был произведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, выполнены другие процессуальные действия.

По факту в Военной прокуратуре Азербайджане возбуждено уголовное дело по ст. 100.2 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 116.0.6 (нарушение международно-правовых норм во время вооруженного конфликта) и другим статьям УК Азербайджана.

Интенсивные следственно-оперативные действия продолжаются.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)