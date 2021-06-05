Азербайджан становится важным хабом между Европой и Азией - депутат

БАКУ /Trend/ - Влияние Азербайджана на мировой арене растет, и страна становится важным транспортным и логистическим хабом между Европой и Азией.

Об этом в субботу сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Афет Гасанова.

По ее словам, мнения, озвученные в ходе телефонного разговора между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и председателем КНР Си Цзиньпином, а также в ходе беседы между главой азербайджанского государства и президентом Совета Европейского союза Шарлем Мишелем, являются проявлением того значения, которое придается стране на международной арене, признанием лидерства Азербайджана в регионе и его значения в мировой политике.

"Историческая победа Азербайджана в 44-дневной войне открыла для нашей страны новые возможности. Мировые державы принимают эту победу Азербайджана, новые реалии в регионе и заинтересованы в расширении сотрудничества с Азербайджаном в рамках этих реалий. Успех, завоеванный Азербайджаном на поле битвы во время Отечественной войны, развивается в политической и дипломатической плоскостях. В частности, звонок президента Совета Европейского союза Шарля Мишеля Президенту Азербайджана во время визита премьер-министра Армении Пашиняна в Брюссель является фактором, подтверждающим лидерство нашей страны на Южном Кавказе", - сказала Гасанова.

Депутат подчеркнула, что Азербайджан будет продолжать укреплять свои позиции на международной арене.

"Превращение Азербайджана в важный транспортно-логистический центр между Китаем с товарооборотом в 500 миллиардов долларов и Евросоюзом имеет колоссальное значение как с точки зрения развития отношений между нашей страной и двумя глобальными центрами силы, так и в плане усиления позиций нашей страны на мировой арене. Азербайджан как одна из первых стран, поддержавших инициативу "Один пояс, один путь", вносит значительный вклад в реализацию этой инициативы своими крупномасштабными транспортными и инфраструктурными проектами. Реализация по инициативе нашей страны таких проектов, как Баку-Тбилиси-Карс, Бакинский международный морской торговый порт, а теперь и формирование новым Зангезурским коридором Евразийского и Транскаспийского транспортного коридора Восток-Запад, обеспечит короткий и удобный альтернативный маршрут для перевозки грузов из Китая на Запад, служа интересам всех стран региона, а также развитию их экономических связей. Все это не только укрепит политические позиции Азербайджана, но и внесет важный вклад в наше экономическое развитие", - сказала Гасанова.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев)