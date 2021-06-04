Омбудсмен Азербайджана распространила обращение в связи с гибелью в результате подрыва на мине гражданских лиц (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева распространила обращение в связи с гибелью в результате подрыва на мине гражданских лиц в Кельбаджарском районе, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на аппарат омбудсмена.

По информации официальных источников, сегодня на территории села Сусузлуг Кельбаджарского района погибли, подорвавшись на мине, сотрудники Азербайджанского телевидения и Азербайджанского государственного информационного агентства, которые вели съемку на освобожденных территориях. В результате подрыва на противотанковой мине транспортного средства съемочной группы погибли три человека - два журналиста, выполнявших свои служебные обязанности, и сотрудник государственной структуры, четыре человека получили ранения различной степени тяжести. Со дня подписания трехсторонней декларации установленные Арменией во время оккупации азербайджанских территорий мины привели к гибели и ранению более 120 человек. Отказ политического и военного руководства Армении предоставить карты минных полей, минирование армянской армией азербайджанских территорий в то время, как она покидала их, попытки до последнего дня установить новые мины посредством диверсионных групп свидетельствуют о том, что армянская сторона заинтересована в гибели еще большего числа людей и создании новых очагов конфликта, говорится в обращении.