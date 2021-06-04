Омбудсмен Азербайджана распространила обращение в связи с гибелью гражданских лиц в результате подрыва на мине (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева распространила обращение в связи с гибелью в результате подрыва на мине гражданских лиц в Кельбаджарском районе, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Аппарат омбудсмена.

По информации официальных источников, сегодня на территории села Сусузлуг Кельбаджарского района погибли, подорвавшись на мине, сотрудники Азербайджанского телевидения и Азербайджанского государственного информационного агентства, которые вели съемку на освобожденных территориях. В результате подрыва на противотанковой мине транспортного средства погибли три человека – два журналиста, выполнявших свои служебные обязанности, и сотрудник государственной структуры, а четыре человека получили ранения различной степени тяжести. Со дня подписания трехстороннего заявления мины, установленные Арменией во время оккупации азербайджанских территорий, привели к гибели и ранению более 120 человек. Отказ политического и военного руководства Армении предоставить карты минных полей, минирование армянской армией азербайджанских территорий во время отступления, попытки до последнего дня установить новые мины посредством диверсионных групп свидетельствуют о том, что армянская сторона заинтересована в гибели еще большего числа людей и создании новых очагов конфликта.

«Нас глубоко беспокоит эта ситуация, которая представляет серьезную угрозу жизни и здоровью людей в регионе. Как Омбудсмен Азербайджана, мы неоднократно выражали свою обеспокоенность международным структурам по правам человека, обращались для того, чтобы перед руководством Армении были поставлены определенные требования для предотвращения человеческих жертв. С сожалением констатируем, что по причине того, что на Армению не оказывается никакого международного давления по предоставлению карт минных полей, число жертв растет с каждым днем. Считаем, что соответствующие международные организации по правам человека не должны безучастно относиться к этим нарушениям прав человека и должны предпринять соответствующие шаги в рамках своего мандата.

Еще раз обращаясь к соответствующим международным организациям по правам человека, призываем их не проявлять равнодушие к этим нарушениям прав человека и ответственно отнестись к требованиям своего мандата с тем, чтобы вынудить военно-политическое руководство Армении воздержаться от совершения преступных действий. Институт Омбудсмена Азербайджана продолжит работу по разоблачению этих и других тяжких военных преступлений военно-политического руководства Армении и привлечению его к правосудию», – говорится в обращении.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)