И.о. помощника госсекретаря США посетит Азербайджан

БАКУ/Trend/ - Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер с 6 по 13 июня отправится с визитом в Грузию, Армению и Азербайджан. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Госдепартамента США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Целью визита, по утверждению американского внешнеполитического ведомства, станет "продвижение двусторонних и региональных приоритетов" и "поддержка демократического и экономического развития в регионе".

В Азербайджане и.о. помощника госсекретаря встретится с представителями властей, гражданского общества и бизнеса и обсудит вопросы, связанные с ситуацией в Карабахе.