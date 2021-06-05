В Турции завершились учения Anatolian Phoenix-2021 (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Завершились международные поисково-спасательные учения Anatolian Phoenix-2021, которые прошли на авиабазе в турецком городе Конья, сообщает в субботу Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Отметим, что на учениях азербайджанскую армию представляли военнослужащие ВВС и ВМС.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)