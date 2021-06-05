Во время войны мы также стали свидетелями отваги азербайджанских журналистов - Хикмет Гаджиев

БАКУ /Trend/ - Журналисты, которые погибли вчера, подорвавшись на мине в Кельбаджаре, делали большую и важную работу: они документировали зверства, совершенные Арменией на освобожденных азербайджанских территориях.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев на церемонии похорон сотрудника АЗЕРТАДЖ Магеррама Ибрагимова, погибшего в Кельбаджарском районе в результате подрыва на мине.

"Их работа будет высоко ценится даже спустя 100 лет. Они не вернулись, даже когда АЗЕРТАДЖ и Азербайджанское телевидение предложили им скорректировать командировку. К сожалению, они стали жертвами мины, установленной ненавистными армянами, жертвами их вероломной деятельности", - сказал Гаджиев.

Он отметил, что эта потеря также является большой утратой для азербайджанских СМИ.

"Во время войны мы также были свидетелями храбрости азербайджанских журналистов, которые находились рядом с азербайджанскими солдатами под руководством Верховного главнокомандующего.

В международные организации направлено обращение с призывом осудить это злодеяние. Еще раз выражаю соболезнования от имени Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой. Allah rəhmət eləsin!", - сказал Гаджиев.

Отметим, что четвертого июня, около 11:00, автомобиль с сотрудниками телеканалов и новостных агентств, командированными в Кельбаджарский район Азербайджана, подорвался на противотанковой мине в направлении села Сусузлуг.

В результате погибли оператор телеканала AzTV Сирадж Абышов, сотрудник информационного агентства АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов, зампредставителя ИВ Кельбаджарского района по административно-территориальному округу села Сусузлуг Ариф Алиев. Помимо этого, четыре человека получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)