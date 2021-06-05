Ветераны Великой Отечественной войны Азербайджана обратились к Путину в связи с убийством 19-летнего азербайджанца

БАКУ/Trend/ - Ветераны Великой Отечественной войны Азербайджана обратились к Президенту России Владимиру Путину в связи с убийством родившегося в России этнического азербайджанца – 19-летнего Векила Абдуллаева.

Как сообщает Trend, в обращении говорится:

Глубокоуважаемый Владимир Владимирович!

Мы, ветераны Великой Отечественной войны, плечом к плечу сражались за независимость советской страны. Мы и сегодня плечом к плечу с ветеранами всей многонациональной России и готовы отстаивать интернациональные ценности, которые обращены не на разъединение, а на объединение. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Вы, уважаемый Владимир Владимирович, обращаясь к своим народам, часто говорите, что вместе – мы сила. И пусть теперь мы живём «по разным квартирам», но мы всё ещё сохраняем память и братское расположение не только к своим побратимам – фронтовикам, но и ко всем людям доброй воли: тем, кто всегда готов отстаивать идеалы добра и мира, мультикультурализма, толерантности, духовного и межнационального единства. Только так мы можем быть силой и противостоять разрушению наших общих ценностей, которые сейчас подвергаются «пересмотру» либералами всех мастей.

Обращаемся к Вам, как к мудрому политику, который может не допустить утраты наших завоеваний ради общего и надёжного будущего, ради мира, который мы завоёвывали вместе и который мы должны сохранить для наших внуков и правнуков. Мы верим, что во имя высшей справедливости все участники истории убийства, родившегося в России этнического азербайджанца – 19-летнего Векила Абдуллаева, будут наказаны по всей строгости закона. Так же, как и те, кто игнорируют законы, понятие справедливости, способствуют безнаказанности, как это сделал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, по указанию которого был отпущен на свободу сотрудник ГИБДД Александр Гусев, выстреливший парню в висок. Мы прошли войну и теряли своих друзей в бою. Но мы знали там, на войне, кто свой, а кто – чужой. Мы никогда не делили своих фронтовых друзей на своих и чужих по национальной принадлежности. Потому, что мы были все вместе и мы были силой.

Сегодня такие представители партии «Единая Россия», как Мария Бутина, которая к тому же является еще и членом Общественной палаты РФ и кандидатом в депутаты Госдумы от вышеназванной партии, чётко определяют «своих», видимо, только по национальной принадлежности. Нам позволяет так думать ее утверждение о том, что за такие действия А.Гусева не то что брать под стражу нельзя, а награждать надо. Это за убийство 19-летнего молодого человека награждать надо? Он, что, на танке въехал в город и расстреливал всех без разбора? Нет. Это его, безоружного, прижали к капоту и, якобы нечаянно, нажали на спусковой крючок табельного оружия! Это что? Призыв Бутиной к дискриминации, наказанию людей по национальной принадлежности? К расправе над инородцами в России? Неужели у неё есть право на такого рода заявление? Мы можем предположить, что по молодости лет Бутина поторопилась с выводами. Но ведь это уже сказано! И сказано, как?!! С апломбом и жесткой уверенностью человека, за которым сила. Какая?

Уважаемый Владимир Владимирович!

Мы прошли войну, и смерти в глаза смотрели каждый день. У нас за спиной непростая жизнь, и она даёт нам право сказать, что мы обеспокоены этим инцидентом… Мы – старые, много чего повидавшие в этой жизни люди. Нам не хочется оставить этот мир с мыслью о том, что наши завоевания превратились в ничто. Но, пока мы живы, мы должны сделать все, чтобы сохранить наш мир. А это зависит от каждого из нас.

Мы верим в Вашу справедливость, Ваше доброе отношение к азербайджанскому народу, который сегодня умеет ценить и помнить всё то доброе и хорошее, что дали нам и общая когда-то страна, и общие идеалы.

Члены Организации ветеранов войны, Труда и Вооруженных сил Азербайджанской Республики

1. Саттарова Фатма Гусейн гызы

2. Кулиев Мамед Салман оглу

3. Абдуллаева Наталья Барисовна

4. Ермаков Юрик Владимирович

5. Рамазанов Назим Таги оглу

6. Харковская Анна Гордиевна

7. Беликов Александр Васильевич

8. Абдуллаев Сафар Ибад оглу

9. Сарыев Гара Али оглу

10. Тимченко Иван Иванович

11. Омаров Гафлан Ислам оглу

12. Искандеров Агабаба Ганбарли оглу

13. Вюгин Михаил Данилович

14. Кравцова Анна Петровна

15. Мурсалов Хасай Байрам оглу

16. Гасанов Тамлейха Аббас оглу

17. Алиев Али Гусейн оглу

18. Бахышев Сейфулла Абдулла оглу

19. Набиев Дамед Маджид оглу

20. Дадашов Азер Таги оглу

21. Касимова Валентина Михайловна

22. Газиева Таджира Гамид гызы

23. Исабабаева Хаджар Муштаг гызы

24. Расулова Зинаида Ильинична

25. Фрунзе Наталья Артемовна