Посол Германии в Азербайджане выразил соболезнования в связи с трагической гибелью азербайджанских журналистов

БАКУ /Trend/ - Посол Германии в Азербайджане Вольфганг Маниг выразил соболезнования в связи с трагической гибелью азербайджанских журналистов.

Как сказал Trend в субботу дипломат, этот инцидент еще раз показывает важность прямых переговоров между Азербайджаном и Арменией для скорейшего устранения последствий конфликта и оккупации.

Посол Маниг выразил надежду, что правительства Азербайджана и Армении преуспеют в решении таких вопросов, как разминирование, демаркация границ.

Он также призвал стороны придерживаться прогрессивного подхода и совместно смотреть в будущее.

(Автор: Джейла Алиева)

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