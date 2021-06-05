Посол Германии в Азербайджане выразил соболезнования в связи с трагической гибелью азербайджанских журналистов
БАКУ /Trend/ - Посол Германии в Азербайджане Вольфганг Маниг выразил соболезнования в связи с трагической гибелью азербайджанских журналистов.
Как сказал Trend в субботу дипломат, этот инцидент еще раз показывает важность прямых переговоров между Азербайджаном и Арменией для скорейшего устранения последствий конфликта и оккупации.
Посол Маниг выразил надежду, что правительства Азербайджана и Армении преуспеют в решении таких вопросов, как разминирование, демаркация границ.
Он также призвал стороны придерживаться прогрессивного подхода и совместно смотреть в будущее.
(Автор: Джейла Алиева)
Твиттер: @JeilaAliyeva
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Посол Германии в Азербайджане выразил соболезнования в связи с трагической гибелью азербайджанских журналистов
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