Убийство 19-летнего азербайджанца в России – нарушение всех норм международного права – Али Бабаев

Политика 7 июня 2021 15:11 (UTC+04:00)
Убийство 19-летнего азербайджанца в России – нарушение всех норм международного права – Али Бабаев

БАКУ /Trend/ - Убийство 19-летнего азербайджанца Векила Абдуллаева – факт нарушения всех норм международного права.

Об этом сказал Trend политолог, председатель Национального конгресса азербайджанцев Грузии Али Бабаев.

«Такое отношение России еще раз доказывает, что этот факт является нарушением всех норм международного права. Родители Векила Абдуллаева родом из Дманисского района Грузии, а сам он являлся гражданином России», – говорит эксперт.

«Я выражаю соболезнования семье погибшего и призываю все международные организации, защищающие права человека, объединиться и помочь решить этот вопрос так, чтобы не оставить безнаказанным убийство невиновного человека», – заявил Бабаев.

По его словам, справедливость должна восторжествовать и преступник должен понести наказание, независимо от национальности.

Напомним, что инцидент произошел 28 мая в районе поселка Мошково (Россия). По версии МВД РФ, сотрудники ДПС после преследования остановили за превышение скорости автомобиль, в котором находился потерпевший. Когда стражи порядка догнали правонарушителей, молодые люди выбежали из машины и бросились врассыпную. Полицейским удалось задержать одного из беглецов, после чего завязалась потасовка. На выручку пришел Векил Абдуллаев, которому полицейский Александр Гусев выстрелил в голову.

Отметим, что по поручению главы Следственного комитета России Александра Быстрыкина Александр Гусев освобожден из-под стражи.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)

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