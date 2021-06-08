На лачинском направлении задержан член диверсионной группы противника

БАКУ /Trend/ - Восьмого июня разведывательно - диверсионная группа вооруженных сил Армении, воспользовавшись неблагоприятными погодными условиями на территории Лачинского района близ армяно-азербайджанской государственной границы, проникла на территорию Азербайджана, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу азербайджанского минобороны.

Благодаря бдительности подразделений азербайджанской армии, дислоцированных на этом направлении, был задержан член группы, военнослужащий Артур Картанян.

Остальные члены группы отступили, покинув территорию.

Координаты места, где был задержан диверсант: X8610021, Y4387428.

По данным предварительного расследования, группа получила задание минировать освобожденные территории Азербайджана.

В настоящее время уточняется информация о задержанном члене группы.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)