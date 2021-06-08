На реконструкцию автодорог в Пираллахи выделено 660 тыс. манатов - Распоряжение (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение "О дополнительных мерах по продолжению работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Пираллахинского района города Баку".

Согласно документу, в целях продолжения работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Пираллахинского района Баку из суммы, указанной в подпункте 1.1.14 "Распределение средств, предусмотренных в госбюджете Азербайджана на 2021 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", Госагентству автомобильных дорог Азербайджана выделяется 660 тысяч манатов.

Министерству финансов Азербайджана поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении, Кабмину - решить вытекающие из распоряжения вопросы.