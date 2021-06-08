Началась поездка делегации Боснии и Герцеговины в освобожденный Агдам

БАКУ /Trend/ - Восьмого января началась поездка в освобожденный город Агдам делегации, возглавляемой председателем Палаты народов Парламентской ассамблеи Боснии и Герцеговины Бакиром Изетбеговичем, сообщает во вторник Trend.

Цель поездки - ознакомить членов делегации Боснии и Герцеговины с последствиями армянского вандализма в Агдаме и самим разрушенным армянами городом.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)