США готовы предоставить техпомощь для демаркации границы между Азербайджаном и Арменией - Филип Рикер
БАКУ /Trend/ - США готовы предоставить техническую помощь для демаркации границы между Азербайджаном и Арменией.
Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал журналистам исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер, находящийся с визитом в Азербайджане.
«Демаркация границы очень важна. Она принесет пользу всем. Для запуска этого процесса требуется политическая воля. Мы все должны быть обеспокоены возможностью обострения ситуации. Призываем две стороны решить этот вопрос мирным путем и как можно скорее, а также вернуться к субстантивным переговорам под председательством Минской группы ОБСЕ», - сказал Рикер.
(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Константин Шапиро)
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