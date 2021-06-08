Задержанный в Лачине армянский военнослужащий, заблудившись, пересек границу Азербайджана – Минобороны (версия 2)

Политика 8 июня 2021 23:16 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 23:04)

БАКУ /Trend/ - В результате дополнительной проверки было выявлено, что военнослужащий ВС Армении Артур Картанян, задержанный 8 июня 2021 года на территории Лачинского района в районе армяно-азербайджанской границы, не проник на территорию Азербайджана с целью провокации и диверсии.

Как сообщили Trend в Минобороны, было установлено, что он заблудился, после чего пересек границу Азербайджана.

В связи с тем, что Картанян на первоначальном допросе вел себя подозрительно и давал неточные ответы, возникли подозрения, что он является членом диверсионной группы вооруженных сил Армении.

Принимая во внимание вышесказанное, Картанян был возвращен армянской стороне.

Таким образом, азербайджанская сторона, еще раз продемонстрировав гуманизм, обеспечила возвращение человека, который не совершил преступления против нашей страны.

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