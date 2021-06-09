Армения - всеми брошенная и никому не нужная страна – армянские СМИ

БАКУ /Trend/ - СМИ в Армении продолжают бить тревогу по поводу того плачевного положения, в котором находится эта страна. А некоторые местные средства массовой информации пишут об Армении, как о всеми брошенной и никому не нужной стране.

Так, в статье, опубликованной девятого июня в армянской газете «Жовохурд», говорится, что если победитель парламентских выборов не определится в первом туре, то страшно представить себе, что ждет Армению до и после 20 июня.

«Армения сегодня всеми брошена и покинута. Вместо того чтобы предпринять хоть какие-то шаги в этой ситуации, правительство Армении занимается агитацией», - говорится в материале.

В статье подчеркивается, что исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян и все губернаторы находятся в отпуске и никакими вопросами не занимаются.

«В Армении вообще нет министерства иностранных дел - министр и его заместители подали в отставку», - говорится в материале.

В другой статье, опубликованной на портале News.am, подчеркивается, что Армения находится на краю пропасти.

В материале говорится о том, что руководство страны постоянно лжет, и ложь превратилось в его кредо.

Пашинян, пришедший к власти путем революционных процессов, является популистом, отмечается в материале.

Вместо того чтобы искать пути выхода из того хаоса, который царит в Армении, все посредством СМИ обвиняют и оскорбляют друг друга. А все армянское общество, как всегда, пребывает в заблуждении и неведении, говорится в статье.

(Автор: Альпер Зия. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)