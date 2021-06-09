Пакистан готов принять участие в процессе разминирования освобожденных территорий Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Командующий ВМС Азербайджана контр-адмирал Субхан Бекиров, находящийся с визитом в Пакистане, встретился с командующим Сухопутными войсками этой страны генералом армии Гамаром Джаведом Баджвой, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

Генерал армии Гамар Джавед Баджва поздравил азербайджанский народ с победой в 44-дневной Отечественной войне и восстановлением территориальной целостности страны, пожелал упокоения душ шехидов, исцеления раненым.

Командующий сухопутными войсками Пакистана выразил готовность своей страны принять участие в процессе разминирования освобожденных территорий Азербайджана и восстановительных работах, которые будут проводиться на этих территориях.

Контр-адмирал Бекиров передал командующему Сухопутными войсками Пакистана приветствия министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова. Он подчеркнул, что Азербайджан придает большое значение сотрудничеству с Пакистаном в военной сфере.

Затем стороны обменялись мнениями по вопросам сотрудничества в военной сфере.

(Перевод: Кямаля Сеидова)