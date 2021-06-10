В Бразилии прошла акция протеста против действий Армении (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Сан-Паулу по инициативе активистки Андреа Хироми прошла акция протеста перед зданием почетного консульства Армении в этом городе.

Как сообщили в четверг Trend в азербайджанском Государственном комитете по работе с диаспорой, цель акции - привлечь внимание к непредоставлению Арменией карт минных полей на освобожденных территориях Азербайджана, гибели в Кельбаджарском районе в результате взрыва мины азербайджанских журналистов Магеррама Ибрагимова и Сираджа Абышова. Группа жителей Сан-Паулу держала в руках государственные флаги Азербайджана и Бразилии и фотографии погибших азербайджанских журналистов, а также плакаты, информирующие о преступлениях Армении.

Андреа Хироми отметила, что Армения игнорирует настойчивые требования Азербайджана предоставить карты минных полей. Демонстранты заявили, что бразильцы поддерживают справедливую позицию Азербайджана.

Питающая любовь к Азербайджану Хироми и ее единомышленники начали кампанию по размещению плакатов в общественных местах Сан-Паулу, в том числе перед консульством Армении, протестуя против недопустимых действий этой страны. Интересующиеся акцией местные жители были подробно проинформированы о военных преступлениях и провокациях, совершенных Арменией против азербайджанского народа.

(Перевод: Турал Гараджаев)