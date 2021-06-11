Президент Ильхам Алиев направил Елизавете II поздравительное письмо (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу направил королеве Великобритании и Северной Ирландии Елизавете II поздравительное письмо по случаю ее дня рождения.

Как передает Trend, в письме говорится:

«Ваше величество,

От себя лично и от имени азербайджанского народа рад передать Вам и всему Вашему народу самые сердечные поздравления и добрые пожелания по случаю национального праздника Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии – Вашего Дня рождения и 95-летнего юбилея.

Вы прошли богатый и глубоко содержательный жизненный путь, охватывающий большой исторический период, посвятили всю жизнь и деятельность благосостоянию родной страны, с честью и достоинством служили своему народу. Возглавляя Соединенное Королевство со второй половины ХХ столетия по настоящее время, Вы всегда были привержены своим принципам, осуществляли решительную и неутомимую деятельность, Ваша безграничная привязанность и любовь к Родине – все это снискало Вам высокий авторитет во всем мире.

Сегодня отношения между Азербайджаном и Соединенным Королевством успешно развиваются, наши дружественные связи с каждым днем расширяются. Вам принадлежит большая роль в формировании, всестороннем развитии и достижении нынешнего уровня наших межгосударственных отношений.

Убежден, что эти связи, имеющие глубокие корни и построенные на прочной основе, сотрудничество в ряде важных отраслей и впредь будут последовательно развиваться и расширяться.

Ваше величество,

В этот знаменательный день еще раз сердечно поздравляю Вас, желаю доброго здоровья, счастья, успехов в деятельности во имя благосостояния дружественного Соединенного Королевства».