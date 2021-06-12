Президент Ильхам Алиев утвердил контракт на строительство солнечной электростанции
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение «Об утверждении контракта, подписанного от имени правительства Азербайджанской Республики на строительство солнечной электростанции мощностью 230 МВт».
Как сообщает в субботу Trend, контракт был подписан 6 апреля 2021 года между правительством Азербайджана и ООО «Masdar Azərbaycan Enerji».
Кабинету министров поручено принять необходимые меры для реализации контракта.
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