Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева наблюдали за матчем Уэльс-Швейцария на Бакинском Олимпийском стадионе (ОБНОВЛЕНО)

Политика 12 июня 2021 20:29 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева наблюдали за матчем Уэльс-Швейцария на Бакинском Олимпийском стадионе (ОБНОВЛЕНО)

Добавлены подробности (Первая версия 19:45)

БАКУ /Trend/ - 12 июня впервые в Азербайджане состоялся первый матч финального этапа чемпионата Европы по футболу.

Как сообщает Trend, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посмотрели матч группы А Уэльс-Швейцария на Бакинском олимпийском стадионе.

Проведение в Баку матчей чемпионата Европы - наглядный пример очередного успеха азербайджанского спорта на международном уровне. До сих пор в нашей стране на высоком уровне проводились престижные международные соревнования по различным видам спорта. И не случайно самые влиятельные спортивные структуры без колебаний предоставляют Азербайджану право проводить крупные международные соревнования.

Матч Уэльс-Швейцария прошел в условиях напряженной борьбы. Первый тайм матча закончился без голов. Нападающий сборной Швейцарии Брель Эмболо на 49-й минуте матча открыл счет.

После этого команда Уэльса усилила атаки и на 74-й минуте голом Киффера Мура сравняла счет.

На 85-й минуте матча гол швейцарского нападающего Марио Гаврановича в ворота сборной Уэльса после видеонаблюдения зафиксирован не был. Игра завершилась вничью – 1: 1.

Отметим, что по случаю 60-летнего юбилея чемпионата Европы игры ЕВРО-2020 будут организованы в различных странах. Бакинский олимпийский стадион в рамках группы А 16 июня примет матч между Турцией и Уэльсом, а 20 июня – между Турцией и Швейцарией. 3 июля в Баку состоится четвертьфинальный матч.

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