Завершилась поездка представителей иностранных дипмиссий в азербайджанский город Агдам
БАКУ /Trend/ - Завершилась поездка представителей иностранных дипломатических миссий в освобожденный от армянской оккупации азербайджанский город Агдам.
Об этом на своей странице в Твиттер написал помощник Президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, сообщает Trend.
«Коллективным фото мы завершили наш тур в Агдам с участием более 120 представителей дипломатических миссий с обещанием вернуться в новый, современный, "умный" город Агдам через несколько лет. Кран, стоящий позади нас, – знак уже начавшейся трансформации против разрушений, урбицида и шрамов 30-летней армянской оккупации», – написал помощник Президента Азербайджана.
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