Началась поездка представителей дипломатического корпуса в Агдам (ФОТО) (версия2)
БАКУ /Trend/ - Началась поездка представителей иностранного дипломатического корпуса в Агдам под руководством помощника Президента Азербайджана, заведующего отделом во вопросам внешней политики Хикмета Гаджиева.
Как сообщает Trend, в поездке принимают участие дипломатические представители, аккредитованные в Баку и Анкаре.
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