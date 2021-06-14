Докладчик ПАСЕ планирует посетить Азербайджан
БАКУ /Trend/ - Докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Пол Гаван планирует посетить Азербайджан этим летом.
Как заявили в ПАСЕ, визит запланирован для завершения доклада Гавана «Гуманитарные последствия конфликта между Арменией и Азербайджаном».
После более чем месяца военных действий по освобождению своих территорий от армянской оккупации - с конца сентября до начала ноября 2020 года Азербайджан подтолкнул Армению к подписанию документа о капитуляции.
Полное прекращение огня и всех боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта было установлено 10 ноября 2020 года.
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