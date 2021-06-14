Азербайджан провел блестящую операцию против армянской армии во время Второй карабахской войны – глава постоянной делегации Украины

БАКУ/Trend/ - Азербайджан провел блестящую операцию против армянской армии во время Второй карабахской войны.

Как сообщает Trend со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил глава постоянной делегации Украины в Парламентской Ассамблее НАТО Егор Чернев.

Отвечая на вопрос о Второй карабахской войне 2020 года между Арменией и Азербайджаном, Чернев назвал ее «блестящей операцией» против армянской армии, проведенной с использованием передовых вооружений и техники. Особое внимание он уделил применению Азербайджанской армией ударных дронов, что является, по его словам, самой передовой тактикой современной войны.

Как отметил Чернев, Украина поддерживает территориальную целостность Азербайджана в рамках международно признанных границ и выступает за более плотное взаимодействие между странами.

По его словам, Азербайджан является стратегическим партнером Украины, и об этом говорится в принятой стратегии нацбезопасности.

(Редактор: Надир Насиров)