Президент Ильхам Алиев ознакомился со строительством автомобильной дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша и «Дороги Победы»

БАКУ /Trend/ - 14 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с работой, проделанной на дороге Ахмедбейли-Физули-Шуша и «Дороге Победы».

Как сообщает Trend, глава государства был проинформирован о ходе строительных работ на автомобильных дорогах.