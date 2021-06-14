Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии подстанции «Физули» (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - 14 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии новой подстанции "Физули".

Как сообщает Trend, глава государства был проинформирован о работе, проведенной на 110/35/10-киловольтной подстанции.

Отметим, что новая 110/35/10-киловольтная подстанция в городе Физули построена в соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева по оснащению в самые кратчайшие сроки электроэнергией освобожденных от оккупации территорий. Эта подстанция, расположенная недалеко от нового аэропорта и Шушинской дороги, обеспечит электроэнергией всю инфраструктуру, которая будет построена в городе Физули и окрестных селах, включая аэропорт.

Было сообщено, что подстанция, в том числе новый Центр управления, оснащены и укомплектованы оборудованием, отвечающим самым современным стандартам. Наряду с техническими возможностями, в Центре управления созданы всесторонние условия для плодотворной работы и отдыха сотрудников.

Глава государства ввел подстанцию "Физули" в действие.

Для контроля за работой подстанции в режиме реального времени и направления показателей в систему SCADA ОАО "Азерэнержи" налажена местная диспетчерская система управления микро-SCADA.

Затем Президент Ильхам Алиев посредством управляемой дистанционно диспетчерской системы SCADA ввел в действие реконструированную 110/35/10-киловольтную подстанцию "Шукюрбейли".

Было сообщено, что подстанция "Шукюрбейли" была расширена и реконструирована для подключения большей части освобожденных от оккупации территорий к общей энергосистеме Азербайджана. Наряду с увеличением силы подстанции, было снесено и построено в более современной форме 110-киловольтное открытое распределительное устройство. Здесь создан укомплектованный новым оборудованием Центр управления, оснащенный системами защиты и автоматики, налажена локальная система микро-SCAD, полностью обеспечено цифровое управление подстанцией.

Было доведено до внимания, что для подключения к общей энергетической системе Азербайджана подстанций, которые будут построены в других освобожденных от оккупации районах, от Имишлинской подстанции протяженностью 51 километр проложена 110-киловольтная линия к расширенной и реконструированной подстанции "Шукюрбейли".

В то же время, от подстанции "Шукюрбейли" в Шушу проложена 75-километровая двухконтурная 110-киловольтная линия, соединенная с новой 110-киловольтной подстанцией, построенной в городе Физули. Параллельно в настоящее время от подстанции "Шукюрбейли" прокладывается двухконтурная 110-киловольтная электрораспределительная линия высокого напряжения к новым 110/35/10-киловольтным подстанциям, построенным в Джабраильском, Губадлинском и Зангиланском районах.