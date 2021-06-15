Техдиректор турецкой Baykar поздравил Азербайджан с Днем национального спасения - 15 июня

БАКУ /Trend/ - Технический директор турецкой компании Baykar Сельджук Байрактар разместил в социальных сетях пост с поздравлением в связи с 15 июня - Днем национального спасения в Азербайджане, сообщает во вторник Trend.

Вдохновляясь лозунгом "Одна нация - два государства", поздравляю братский Азербайджан с Днем национального спасения - 15 июня, говорится в публикации.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)